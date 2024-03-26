ПВО поразила 13 целей в Белгородской области, два человека пострадали

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны уничтожено 13 целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 13 воздушных целей на подлете к городу", - говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что в поселке Дубовое двое человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Также были повреждены 20 частных жилых домов и одно хозяйственное здание.