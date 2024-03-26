Что случилось этой ночью: вторник, 26 марта

Число жертв теракта в Crocus City Hall достигло 139 человек, ПВО сбила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью, РФ не потерпит агрессивную страну по соседству, заявил Песков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв нападения на Crocus City Hall увеличилось до 139 человек, сообщил Александр Бастрыкин. Председатель СКР подчеркнул, что все исполнители теракта признали вину и дали подробные показания.

- Система ПВО поразила 13 целей в Белгородской области, два человека пострадали. Минобороны РФ уточнило, что над регионом уничтожено 13 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

- Дмитрий Песков заявил, что Россия не потерпит по соседству страну с "агрессивными устремлениями". Пресс-секретарь президента РФ приветствовал желание многих государств поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, добавив, что такое обсуждение невозможно без российской стороны.

- Энтони Блинкен заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту об альтернативах наземной операции в Рафахе. Госсекретарь США также отметил необходимость немедленного увеличения гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа.