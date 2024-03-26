Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Что случилось этой ночью: вторник, 26 марта

Число жертв теракта в Crocus City Hall достигло 139 человек, ПВО сбила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью, РФ не потерпит агрессивную страну по соседству, заявил Песков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв нападения на Crocus City Hall увеличилось до 139 человек, сообщил Александр Бастрыкин. Председатель СКР подчеркнул, что все исполнители теракта признали вину и дали подробные показания.

- Система ПВО поразила 13 целей в Белгородской области, два человека пострадали. Минобороны РФ уточнило, что над регионом уничтожено 13 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

- Дмитрий Песков заявил, что Россия не потерпит по соседству страну с "агрессивными устремлениями". Пресс-секретарь президента РФ приветствовал желание многих государств поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, добавив, что такое обсуждение невозможно без российской стороны.

- Энтони Блинкен заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту об альтернативах наземной операции в Рафахе. Госсекретарь США также отметил необходимость немедленного увеличения гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия намерена защищать свои активы, которые ЕС хочет передать Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024 года

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });