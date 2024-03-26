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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Над Белгородской областью уничтожено еще два украинских снаряда

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что во вторник около 7:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено в воздухе два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Град".

До этого Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО уничтожила над Белгородской областью 13 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 13 воздушных целей были поражены над Белгородом и Белгородским районом при подлете к городу. По словам губернатора, что в поселке Дубовое двое человек пострадали, повреждены 20 частных жилых домовладений и одно хозяйственное здание.

Минобороны РФ Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
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