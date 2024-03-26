Преступную группу арестовали по делу о рейдерском захвате производства минералки

В состав группы входили чиновники Минэкономразвития и ставропольские бизнесмены

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и арестах членов преступной группы, в которую входили чиновники Минэкономразвития и ставропольские бизнесмены, подозреваемые в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности", - сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, задержанные, "находясь в сговоре, совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации Минеральные Воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края в целях так называемого рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц".

"Помимо этого, установлены факты хищения указанными лицами у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере", - сообщили в ФСБ

"В ходе 17 обысковых мероприятий на территории Московского региона и Ставропольского края обнаружены и изъяты имеющие доказательственное значение для уголовного дела наличные денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса", - добавили в спецслужбе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК России. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ не уточнили число фигурантов дела и другие подробности.

Со своей стороны официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники неоднократно требовали передачи им 50% акций предприятия по добыче минеральной воды стоимостью 70 млн рублей под угрозой применения насилия в отношении заместителя директора компании. "При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу", - отметила Волк.

Неделей ранее правоохранительные органы сообщили о задержании директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского по подозрению в хищении бюджетных денег. Вместе с ним задержали владелицу санатория в Ессентуках ООО "Понтос Плаза" Тамару Кайшеву и владельца ООО "Санаторий "Минеральные Воды-2" в Железноводске Евгения Куделю.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ тогда отмечали, что ведомство заинтересовано в расследовании и оказывает все необходимое содействие следствию.