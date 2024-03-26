Журналисту WSJ Гершковичу продлили арест на три месяца по делу о шпионаже

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд по ходатайству следствия продлил до 30 июня арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

К 30 июня Гершкович будет находиться под арестом 1 год и три месяца.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича "взяли с поличным". Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".