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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Песков отказался от публичного обсуждения перспектив обмена Гершковича

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Контакты России и США по вопросам обмена, в том числе американского журналиста Эвана Гершковича, должны вестись без публичной огласки, считают в Кремле.

"Что касается обменных дел, то мы неоднократно акцентировали (внимание), что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине", - завил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах обмена Гершковича.

По словам Пескова, "нарушение этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достижению какого-то результата в этом процессе".

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной дате суда над Гершковичем, Песков сообщил, что не располагает этой информацией. "Это не является нашей прерогативой", - заявил он.

Дмитрий Песков Эван Гершкович
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