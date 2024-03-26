Скончался ребенок, пострадавший от ракетного удара ВСУ по Каховке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Попавшая под ракетный удар ВСУ в понедельник девочка скончалась в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта", - написал Сальдо во вторник в своем телеграм-канале.

Полученные после обстрела травмы оказались несовместимыми с жизнью, отметил он. Губернатор пообещал, что власти региона окажут психологическую и материальную поддержку родным погибшей девочки.

Об обстреле Каховки со стороны ВСУ губернатор сообщил в понедельник. Девочка получила травмы после ракетного удара по жилому дому. Кроме того, в городе из-за атаки поврежден газораспределительный пункт, из-за чего без газоснабжения остались четыре населенных пункта Херсонской области (Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка). Есть также перебои с электроснабжением.