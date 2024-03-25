Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

В Херсонской области сообщили о тяжелом ранении ребенка в результате удара ВСУ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы после ракетного удара ВСУ по Херсонской области в понедельник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как написал он в своем телеграм-канале, в Каховке ракета "попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок - девочка четырех лет находится в реанимации".

Кроме этого, поврежден газораспределительный пункт в Каховке, из-за чего четыре населенных пункта (Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка) остались без газоснабжения. Есть перебои с электроснабжением.

В городе также уничтожен один из объектов торговли, повреждения получили близлежащие супермаркет и магазины, сообщил Сальдо.

ВСУ Владимир Сальдо Херсонская область Каховка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Налоговая реформа находится на стадии внутреннего обсуждения в правительстве

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Ростовской областью

Средства ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

Нападение на Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте "Русала"

Нападение на Crocus City Hall

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады

Работы в шахте на руднике "Пионер" в Приамурье приостановлены

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });