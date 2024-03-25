В Херсонской области сообщили о тяжелом ранении ребенка в результате удара ВСУ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы после ракетного удара ВСУ по Херсонской области в понедельник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как написал он в своем телеграм-канале, в Каховке ракета "попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок - девочка четырех лет находится в реанимации".

Кроме этого, поврежден газораспределительный пункт в Каховке, из-за чего четыре населенных пункта (Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка) остались без газоснабжения. Есть перебои с электроснабжением.

В городе также уничтожен один из объектов торговли, повреждения получили близлежащие супермаркет и магазины, сообщил Сальдо.