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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

Генпрокурор РФ сообщил об экспертизах в связи с подрывом "Северных потоков"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В рамках расследования Федеральной службой безопасности подрыва "Северных потоков" проводятся различные экспертизы, в том числе взрывотехническая, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"В настоящее время с целью установления причин повреждения газопроводов, их локализации, особенностей и мощности взрывных устройств проводится взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия", - сказал Краснов в интервью "Коммерсанту", размещенном на сайте издания во вторник.

Он отметил при этом, что следствие квалифицирует данное преступление как теракт. "Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад. Власти страны (Швеции - "Ъ"), не обеспечившей эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушают одну из конвенций ООН", - отметил генпрокурор.

По его словам, "нарушены не только международные обязательства - пострадали права граждан на благоприятную природную среду, существенный экономический вред причинен бизнесу".

"Получается, что всем на это наплевать. Это как раз к вопросу о качестве международного сотрудничества. Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков", - сказал Краснов.

Он сообщил, что с октября 2022 года в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции Генпрокуратура РФ направила 15 запросов о правовой помощи: о предоставлении материалов допроса свидетелей, о производстве процессуальных действий, о создании совместных следственных групп.

"При этом информация представлена лишь по одному запросу - с датской стороны. Да и та абсолютно формальная. Решение этих стран отказаться от сотрудничества с нами в первую очередь свидетельствует о том, что реальное расследование ими не велось. Страх перед обнародованием имен виновных лиц, следы которых, бесспорно, ведут за океан, для них выше национальных интересов", - подчеркнул генпрокурор.

"Но это на их совести. А еще они боятся предъявления исков по возмещению ущерба от разрушения нашей инфраструктуры. При всем этом я продолжаю призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, потому что это общее зло. А вот наше расследование продвигается вперед", - добавил Краснов.

Как напомнило издание, в 2022 году Генпрокуратура России сообщала, что по ее материалам в ФСБ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с повреждением веток "Северного потока".

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов
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