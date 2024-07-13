Премьер Швеции не увидел причин возвращаться к вопросу о подрыве "Северных потоков"

Фото: Swedish Coast Guard via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тема подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" с точки зрения правительства Швеции закрыта, так как расследование не дало результатов, заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.

"У нас прошло официальное расследование, так как эти события произошли не на территории Швеции, но в шведской экономической зоне. Следователи использовали стандартные для таких случаев методы и пришли к выводу, что не могут никому предъявить обвинение", - сказал он в опубликованном в субботу интервью журналу Time.

"Они не были готовы предъявить обвинения, так что с нашей точки зрения этот вопрос закрыт", - добавил Кристерссон.

В феврале текущего года в прокуратуре Швеции заявили, что закрывают расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в 2022 году.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм.

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