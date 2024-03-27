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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

СК и прокуроры рассмотрят обращение депутатов о возможной роли Запада в терактах

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ и Генпрокуратура рассмотрят обращение депутатов Госдумы и общественников о возможной причастности стран Европы и США к террористическим актам на территории России.

В Следственным комитете РФ заявили, что "в установленном порядке рассмотрят обращение депутатов Госдумы А.Л.Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России".

В Генпрокуратуре также пообещали отреагировать на обращение, пояснив, что речь в нем идет "о расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории Российской Федерации, а также акта международного терроризма - подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре".

"Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества", - отметили в надзорном ведомстве.

США Северный поток - 2 Германия Франция СКР Генпрокуратура РФ Северный поток
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