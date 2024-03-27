В ОНК Москвы опровергли сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела Crocus

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Фигуранты дела о теракте в Crocus City Hall содержатся в разных СИЗО, информация о смерти кого-либо из них не соответствует действительности, сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Мы их посетим в плановом режиме и действовать будем как и всегда, согласно Кодексу этики членов ОНК - как правозащитники", - сказал он.

"На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности, - продолжил Мельников. - Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях".

"Я не считаю нужным на данный момент как-либо иначе комментировать или рассказывать об их условиях содержания", - сказал он также.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сообщала "Интерфаксу", что четверых фигурантов дела поместили в СИЗО "Лефортово".

Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее сообщал, что все задержанные предполагаемые исполнители признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах преступления, а также о его заказчиках. 23 марта он говорил о задержалии 11 человек по этому делу. Пока известно об аресте восьми фигурантов дела.