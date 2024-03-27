Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома принят Госдумой

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома.

Данным документом вносятся комплексные изменения в федеральный закон "О связи" и Жилищный кодекс РФ.

Законом предусматривается, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах не взимается.

Также закон предоставляет возможность подключения оператором связи многоквартирных домов к интернету на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья или нанимателем жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками жилья.

"Свободный доступ провайдеров в дома, когда у каждого собственника будет возможность заключения прямого договора с оператором, полностью уберет коррупциогенный фактор", - прокомментировал инициативу в своем телеграм-канале глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Закон предусматривает до 31 декабря 2024 года мораторий на повышение размера платы по договорам о размещении инфраструктуры связи на объектах государственного или муниципального имущества.

В законе также установлена ответственность операторов связи для случаев, если они в результате работ в доме нарушили пожарные и иные требования безопасности. Оператор связи будет обязан полностью возместить вред, который он причинил общему имуществу и привести все сети связи в порядок в соответствии с новыми требованиями в течение одного года.

Уточняется, что регулирование не распространяется на случаи, если оператор связи хочет поставить вышку связи на доме.

Законом, кроме того, правительству РФ переданы полномочия установить правила взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, в том числе порядок возмещения ущерба оператором, порядок доступа, порядок монтажа и демонтажа.

Также, согласно закону, кабинет министров будет определять типовые технические требования к монтажу сетей связи в многоквартирном доме, в соответствии с этими требованиями будет исключена возможность размещать провода в домах хаотично.

Авторами закона стали Хинштейн, депутат Сергей Пахомов, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.