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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Порядок работы провайдеров в многоквартирных домах могут утвердить в августе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Порядок взаимодействия провайдеров и управляющих компаний в многоквартирных домах (МКД) при размещении сетей связи планируется принять в августе, сообщил в четверг замглавы Минцифры РФ Андрей Заренин.

Он напомнил, что 6 апреля вступил в силу закон о недискриминационном доступе провайдеров в многоквартирные дома.

По словам замглавы Минцифры РФ, для реализации норм закона необходимо принятие подзаконных актов, в том числе - описывающих правила взаимодействия провайдеров и управляющих компаний.

Такие правила сейчас разрабатываются Минцифры совместно с Минэнерго, Минстроем и ФАС России.

"По сути, нам нужно в явном виде прописать, каким образом у нас будет организовано взаимодействие операторов связи с управляющими организациями при монтаже, эксплуатации, выводу из эксплуатации этого оборудования", - сказал Заренин на II Федеральной конференции "Телеком: перезагрузка", организованной изданием ComNews.

"Если говорить о сроках, то, исходя из того, что сейчас делаем уже, у нас (есть - ИФ) планируемый срок принятия проекта постановления - наверное, в августе выйдет", - добавил замминистра.

Президент РФ 6 апреля подписал закон о свободном доступе провайдеров в МКД.

Закон предоставляет возможность подключения оператором связи МКД к интернету на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья или нанимателем жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками жилья. Согласно закону, плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД не взимается.

Закон предусматривает до 31 декабря 2024 года мораторий на повышение размера платы по договорам о размещении инфраструктуры связи на объектах государственного или муниципального имущества. Кроме того, установлена ответственность операторов связи для случаев, если они в результате работ в доме нарушили пожарные и иные требования безопасности. Оператор связи будет обязан полностью возместить вред, который он причинил общему имуществу и привести все сети связи в порядок в соответствии с новыми требованиями в течение одного года.

Правительству РФ переданы полномочия установить правила взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, в том числе - порядок возмещения ущерба операторами, порядок доступа, порядок монтажа и демонтажа.

Минцифры РФ Андрей Заренин
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