Самолет Emirates отстранен от полета после повреждения в аэропорту "Домодедово"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Emirates Airbus A380 отстранен от полета после повреждения, полученного при обслуживании в аэропорту "Домодедово", говорится в сообщении аэропорта.

"При обслуживании рейса ЕК134 (Москва - Дубай - ИФ) ВС 380-800 произошло повреждение. Пассажиров на данном воздушном судне не было. На данный момент оно отстранено от полетов, проводится оценка технического состояния", - сказано в сообщении.

С пассажирами работают представители авиакомпании, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заверили в "Домодедово". Пассажиры, как ожидается, вылетят на следующем рейсе, задержка составит менее 8 часов.