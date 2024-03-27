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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Самолет Emirates отстранен от полета после повреждения в аэропорту "Домодедово"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Emirates Airbus A380 отстранен от полета после повреждения, полученного при обслуживании в аэропорту "Домодедово", говорится в сообщении аэропорта.

"При обслуживании рейса ЕК134 (Москва - Дубай - ИФ) ВС 380-800 произошло повреждение. Пассажиров на данном воздушном судне не было. На данный момент оно отстранено от полетов, проводится оценка технического состояния", - сказано в сообщении.

С пассажирами работают представители авиакомпании, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заверили в "Домодедово". Пассажиры, как ожидается, вылетят на следующем рейсе, задержка составит менее 8 часов.

Домодедово Emirates Airbus A380
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