Самолет Emirates в "Домодедово" был поврежден в ДТП с автомобилем с питьевой водой

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Самолет Emirates не смог вылететь из "Домодедово" в Дубай, поскольку на перроне в него врезался автомобиль с питьевой водой и повредил ему днище, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По факту проводится прокурорская проверка, прокуроры оценят действия работников аэропорта.

"Борт от полета отстранен, производится оценка его технического состояния, - добавили в надзорном ведомстве. - Рейс отменен".

"Водитель транспортного средства совершил ДТП по причине острого внезапно возникшего ухудшения состояния здоровья. При заступлении на смену были соблюдены все медицинские процедуры контроля, противопоказаний к работе не выявлено", - заявили в "Домодедово".

Водителя увезли в больницу.

Ранее об отстранении Airbus A380 от полета в Дубай рейсом ЕК134 из-за повреждений сообщила пресс-служба "Домодедово". ДТП произошло, когда пассажиров в самолете не было. С пассажирами отмененного рейса работают представители авиакомпании, ожидалось, что они вылетят в Дубай на восемь часов позже первоначального времени отлета.