Путин посетил центр переучивания летного состава в Торжке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ.

В центре он осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре.

334-й Центр боевого применения и переучивания единого состава (авиаперсонала армейской авиации) МО РФ сформирован 30 июня 1979 года на базе 696 отдельного вертолетного полка, 359 отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения, 439 отдельной роты связи и РТО, 12 отдельной исследовательской вертолетной эскадрильи и 275 отдельной роты беспилотных самолетов-разведчиков.

С 2014 г. учебное заведение включено в состав частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему Воздушно-космическими силами.

Центр создан в целях совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки (повышения квалификации, переучивания) авиационного персонала государственной авиации, эксплуатирующего вертолеты.

За время существования в Центре освоены все типы вертолетов, стоящие на вооружении армейской авиации ВВС России.

В 1992 году из летчиков Центра была сформирована единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах "Беркуты".

Пилоты Центра выполняли важные государственные задачи как на территории страны, так и в 30 странах мира. Личный состав Центра принимал участие в составе миротворческих сил ООН в Кампучии, Анголе. Таджикистане, Югославии, Сьерра-Леоне, Судане, Чаде, а также в миротворческих миссиях в Афганистане, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

С 2013 года по настоящее время начальником Центра является Заслуженный военный летчик России, командир пилотажной группы "Беркуты", полковник Андрей Попов.