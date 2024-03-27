Предприятия Тверской области примут участие в строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Тверской области разработают новую концепцию развития региона с учётом принятого решения о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург, заявил губернатор региона Игорь Руденя в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в среду в Торжке.

"Да, это благодаря поддержке машиностроения, то, что сегодня у нас развивается железная дорога, это наш Тверской вагоностроительный завод, вы знаете хорошо. Здесь, в Торжке, находится его филиал, который развивается, - это "Трансмашхолдинг". Сейчас мы с нетерпением ожидаем строительства высокоскоростной железной дороги, потому что это даст новый импульс ВРП (валовый региональный продукт)", - подчеркнул Руденя.

По его словам, "это и строительство самой трассы, мостовых переходов, инженерных сооружений, и мы надеемся, что наши группы предприятий примут участие в разработке и строительстве нового высокоскоростного подвижного состава".

"У нас, получается, от Москвы до Твери доехать можно будет за 39 минут, от центра Москвы до центра Твери. Сейчас мы доезжаем за час с небольшим, если "Ласточкой" - час сорок. Поэтому понятно, что к этому готовимся, это уже новая концепция экономического развития региона", - отметил губернатор.

14 марта Путин в режиме ВКС дал старт началу строительства первой в РФ высокоскоростной ж/д магистрали из Москвы до Санкт-Петербурга.

Предполагается, что первая ВСМ может заработать в РФ к 2028 году и сократит время в пути между городами почти вдвое - с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут.

Общая протяженность новой железной дороги, которая пройдёт по территориям шести субъектов страны, составит 679 км, из них почти 40% в Тверской области - около 265 км.