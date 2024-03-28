В правительстве РФ ожидают в 2024 году более сложного пожароопасного сезона

Отстающим по готовности к нему регионам поручено устранить недостатки в двухнедельный срок

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Предстоящий в этом году пожароопасный сезон, как ожидается, будет сложнее, чем в 2023 году, однако ряд регионов не полностью готовы к нему, им поручено в ближайшие две недели устранить выявленные надзорными органами недостатки. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе всероссийского совещания по подготовке к пожароопасному сезону.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, в совещании приняли участие губернаторы регионов, представители МЧС, Минобороны, Минприроды, Минэнерго, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета, других ведомств и служб.

"Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, начиная с конца апреля этого года. Поэтому регионам необходимо заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных (природных) пожаров", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, в этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд рублей – средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования.

"Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты, предложены организационные мероприятия, которые в полной мере позволяют не допустить ошибок. Тем не менее, не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, поэтому в ближайшие две недели субъектам предстоит полностью устранить замечания и предписания МЧС России и Рослесхоза", - отметила вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, по мнению МЧС России и Рослесхоза, недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону 2024 года Удмуртская республика, Курганская область, Калининградская область, Еврейская Автономная область, Республика Алтай, Омская область. Отдельного внимания также требует подготовка в традиционно высокогоримых регионах, таких как Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Свердловская и Тюменская области, сказано в сообщении.

По итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га, что в 1,3 раза меньше предельного показателя, согласно которому площадь лесных пожаров не должна превысить 5,5 млн га. В 2023 году 24 субъекта РФ ликвидировали все лесные пожары в первые сутки, 14 регионов не допустили пожаров на землях лесного фонда, сообщила вице-премьер.

Основная площадь лесных пожаров в 2023 году пришлась на регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Более 83% всех площадей лесных пожаров пришлось на шесть регионов: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская, Амурская, Свердловская области и Еврейская автономная область.

В ходе совещания вице-премьер заявила о недопустимости задержки в оперативности введения особых противопожарных режимов, а также режима чрезвычайной ситуации. Особенно в период майских праздников, когда традиционно высокий риск возникновения пожароопасной ситуации по вине человека.

Также Абрамченко поручила принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах агропромышленного комплекса в период проведения сезонных полевых работ в 2024 году и в течение всего пожароопасного сезона 2024 года.

Кроме того, вице-премьер напомнила, что по поручению главы государства, данному в рамках заседания Совета Безопасности, МЧС России поручено провести в марте-апреле текущего года внеплановые выездные проверки населенных пунктов, объектов организации отдыха детей, территорий садоводств и иных объектов, подверженных угрозе природных пожаров.

Как сообщили представители МЧС России в ходе совещания, на контроль будет взято свыше 24 тыс. населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, более 6 тыс. садовых товариществ, 2,5 тыс. объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, граничащих с лесами.