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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Высокая пожарная опасность объявлена во всем Приморье

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Четвертый класс пожарной опасности объявлен на территории всего Приморского края в связи с погодой, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Практически на всей территории края действует высокий четвертый класс пожарной опасности", - приводятся в сообщении слова министра по делам ГО и ЧС Александра Златкина.

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По его словам, за минувшие выходные было ликвидировано 73 природных пожара. Кроме того, спасатели 329 раз выезжали на тушение палов. Еще три пожара тушат в Хорольском, Чугуевском и Партизанском округах, их общая площадь составляет 236 га. Тушение осложняется сложным рельефом и труднодоступностью.

В пресс-службе Примгидромета сообщили, что в ближайшие сутки на юге края ожидаются сильные дожди, которые повлияют на пожароопасную обстановку. Но на остальной территории по-прежнему сохранится четвертый класс пожароопасности леса.

Как сообщалось, 10 апреля четвертый (высокий) класс пожарной опасности был объявлен на юге и восточном побережье Приморского края.

Приморье Примгидромет Александр Златкин
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