Россельхознадзор назвал незначительной зависимость России от импорта мяса

Половина импорта мяса приходится на Белоруссию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россия в последние годы существенно сократила зависимость от импорта мяса, причем половина его поставок приходится на Белоруссию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании коллегии ведомства.

"Зависимость от импорта в мясе всех видов (незначительная - ИФ), практически 50% (приходится - ИФ) на Белоруссию, а это Союзное государство", - сказал Данкверт.

Как сказано в его презентации, в 2023 году импорт мяса составил 586 тысяч тонн (597 тысяч тонн в 2020 году). В том числе свинины - 1,4 тысячи тонн (6 тысяч тонн), говядины - 201 тысячу тонн (227 тысяч тонн). Импорт мяса и субпродуктов птицы составил 232 тысячи тонн, что практически соответствует показателю 2020 года.

"В то же время вы видите, что с 2015 года, когда экспорт начался - и птицы, и свинины, и говядины - он уже значимый", - сказал Данкверт.

По данным Россельхознадзора, в 2023 году Россия экспортировала 309 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы в убойном весе (289 тысяч тонн в 2020 году). Экспорт свинины составил 158 тысяч тонн (115 тысяч тонн), говядины - 31 тысячу тонн (16 тысяч тонн). Всего экспорт мяса составил 649 тысяч тонн (569 тысяч тонн).

Производство мяса в России в 2023 году составило 11,7 млн тонн, в том числе мяса птицы - 5,3 млн тонн, свинины - 4,754 млн тонн, говядины - 1,651 млн тонн.