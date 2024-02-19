РФ в 2023 году увеличила экспорт продукции АПК в ОАЭ в 2,8 раза до 902 тыс. т

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала в ОАЭ 902 тыс. тонн продукции АПК, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки выросли в 1,7 раза, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Основой экспорта стали зерновые культуры. Так, поставки пшеницы выросли в два раза, до 663 тыс. тонн, их стоимость – в 1,7 раза. Отгрузки ячменя увеличились более чем в два раза до 85 тыс. тонн. Кроме того, впервые с 2017 года из РФ в ОАЭ было экспортировано 31 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, Россия наращивает поставки зернобобовых культур: экспорт гороха превысил 37 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше, чем в 2022 году, чечевицы – 17 тыс. тонн (в 2,6 раза больше).

По данным аналитического центра "Русагротранса", на которые ссылается "Агроэкспорт", РФ в последние годы постепенно увеличивала поставки пшеницы в ОАЭ. Так, в 2019/2020 сельхозгоду экспорт составил более 900 тыс. тонн, или 50% от общего объема импорта страны. Однако в прошлом сезоне доля снизилась. "Основная конкуренция на этом рынке в настоящее время со стороны Австралии, для которой ОАЭ – логистически привлекательное направление. Однако в 2023/2024 сельхозгоду эффект Эль-Ниньо привел к ухудшению ситуации с осадками в Австралии и падению валового сбора до 25 млн тонн, что дает возможность российской пшенице увеличивать долю на рынке ОАЭ", - отметили в аналитическом центре.

Согласно сообщению, в 2022 году РФ и ОАЭ согласовали ветеринарный сертификат для экспорта российских рыбы, живых двустворчатых моллюсков, ракообразных, иглокожих и продукции из них. По итогам 2023 года экспорт мороженой рыбы вырос на 54%, почти до 30 тыс. тонн.

Как считает торгпред РФ в ОАЭ Андрей Терехин, мнение которого приводит "Агроэкспорт", рынок ОАЭ предоставляет значительный потенциал для поставок широкого спектра аграрной продукции. "В силу природно-климатических ограничений ОАЭ обеспечивают спрос на продовольствие преимущественно за счет импорта и при этом достаточно либеральны с точки зрения регулирования ввоза продуктов питания. Пока доля России в общем объеме продовольственного импорта ОАЭ невелика, однако российские компании в последние годы проявляют все больший интерес к этому рынку", - сказал он. ОАЭ, в свою очередь, рассматривают Россию как надежного и устойчивого поставщика. Россия после некоторого перерыва восстанавливает свои позиции на рынке зерновых и зернобобовых культур, поставляет растительное масло, мясо, кондитерские изделия, мед и другие виды продовольствия.

По словам Терехина, в 2023 году товарооборот продукции АПК между двумя странами вырос почти в два раза.

"Агроэкспорт" уточнил, что в 2023 году в стоимостном выражении на долю пшеницы пришлось 57% российского агроэкспорта в ОАЭ, мороженой рыбы – 10%, зернобобовых – 8,4%, ячменя – 4,4%, мяса птицы – 4%.

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