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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запустят 31 марта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" №4 планируется 31 марта в 12:36:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госкомиссия утвердила установку ракеты на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура 29 марта.

Аппараты "Ресурса-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Роскосмос Байконур Союз-21б
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