Ракета со спутником "Ресурс-П" стартовала с Байконура

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск состоялся в 12‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​:36 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур. Выведение спутника на целевую орбиту займет 9 минут 23 секунды.

По данным "Роскосмоса", для "Союза-2.1б" данный полет стал 70-м в истории.

Это пятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе третий - с космодрома Байконур.

Разработчиком космических аппа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ратов "Ресурс-П" является Ракетно-космический центр "Прогресс".

Первый спутник "Ресурс-П" был запущен 25 июня 2013 года (выведен из эксплуатации 30 декабря 2021 года), "Ресурс-П" №2 - 26 декабря 2014 года (выведен из эксплуатации 10 октября 2018 года), "Ресурс-П" №3 - 13 марта 2016 года.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.