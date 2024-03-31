Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Ракета со спутником "Ресурс-П" стартовала с Байконура

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №4 стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск состоялся в 12‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​:36 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур. Выведение спутника на целевую орбиту займет 9 минут 23 секунды.

По данным "Роскосмоса", для "Союза-2.1б" данный полет стал 70-м в истории.

Это пятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе третий - с космодрома Байконур.

Разработчиком космических аппа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ратов "Ресурс-П" является Ракетно-космический центр "Прогресс".

Первый спутник "Ресурс-П" был запущен 25 июня 2013 года (выведен из эксплуатации 30 декабря 2021 года), "Ресурс-П" №2 - 26 декабря 2014 года (выведен из эксплуатации 10 октября 2018 года), "Ресурс-П" №3 - 13 марта 2016 года.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Байконур Союз-21б Ресурс-П Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО

МЧС РФ сообщило об активной фазе половодья в 22 регионах

МЧС РФ сообщило об активной фазе половодья в 22 регионах

В Дагестане задержаны трое преступников, планировавшие теракты

Арктический шельф: большой потенциал и хрупкий баланс

Арктический шельф: большой потенциал и хрупкий баланс

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Число подтопленных паводком домов растет на Алтае

Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Что произошло за день: суббота, 30 марта

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил об опознании 134 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus

Сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });