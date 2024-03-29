В Генштабе РФ заявили, что солдат-срочников весеннего призыва не направят на СВО

Срок срочной службы армии остается прежним - 1 год

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Новобранцев в ходе весеннего призыва в армию не будут направлять в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, продолжительность срочной службы остается без изменений - 1 год, заявили в российском Генштабе.

"Хочу успокоить призывников и их родителей - знаю, эта тема часто обсуждается сегодня - срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год", - сказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", - сообщил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции", - заявил Бурдинский.

По его словам, весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля.

"Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, и педагогические работники образовательных организаций, призыв на военную службу которых пройдёт с 1 мая по 15 июля", - сообщил Бурдинский.

Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля 2024 года, добавил он.

"Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Те, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал начальник управления.

"Весенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только в осеннюю призывную кампанию. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий. Кроме того, не будут призваны на военную службу граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, так как они призываются на военную службу один раз в год с 15 октября по 31 декабря", - сообщил Бурдинский.

Он напомнил, что с 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет.

"Связано это с тем, что среди граждан, которых военные комиссариаты ежегодно снимали с воинского учёта призывников в связи с достижением 27-летнего возраста, около 60 процентов составляли граждане, не прошедшие военную службу, так как получали образование. При этом многие из них желали пройти военную службу по призыву. Теперь такая возможность у них появилась", - заявил Бурдинский.

"Хочу также отметить, что призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт", - сказал он.

"Что касается вопроса о призыве на военную службу граждан, достигших 27-летнего возраста, все призывники, состоявшие на воинском учёте и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами сняты с воинского учёта призывников и переданы в запас", - сообщил представитель Генштаба.

"При этом граждане Российской Федерации, достигающие 27-летнего возраста в 2024 году, получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества", - заявил он.

Бурдинский сообщил, что Генштаб с 16 апреля организует "горячую линию" по вопросам весеннего призыва по телефонам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. График приёма звонков: вторник и четверг с 10:00 до 12:00 мск.

По официальным данным, в ходе осеннего призыва на срочную службу в армию (1 год) направили 130 тыс. новобранцев.

В рамках весенней призывной кампании в прошлом году, согласно указу президента РФ, в войска на срочную службу отправили 147 тыс. человек.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию. Как сообщалось, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен с 27 до 30 лет.

1 января также вступил в силу подписанный в сентябре 2023 года президентом РФ указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.