Срочники будут служить в соединениях и частях на территории России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Новобранцы, которых призовут в армию в ходе весенней кампании, будут проходить службу на территории России, сообщил Генштаб РФ в пятницу.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации со‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​единений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации", - сказал на брифинге в пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он заявил, что призывников не будут направлять в новые регионы РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Херсо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нская и Запорожская области) и в зону специальной военной операции.

Итоги осеннего призыва

Цимлянский сообщил, что задача по призыву в армию 130 тысяч человек в ходе осенней призывной кампании выполнена в полном объеме.

"Подведу итоги предыдущего осеннего призыва. Задание, установленное указом президента РФ, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тысяч человек", - сказал он.

По его словам, в ходе осеннего призыва на срочную военную службу (1 год) особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. "Во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений около 500 человек", - сказал Цимлянский.

По его словам, наиболее организованно мероприятия осеннего призыва в армию прошли в Бурятии и Северной Осетии, Красноя‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​рском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской и Челябинской областях, а также в Москве.

"Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия", - сообщил представитель Генштаба.

По словам Цимлянского, для отправки новобранцев в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 10 воинских эшелонов.

"Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах России и доказала свою эффективность", - сказал Цимлянский.

"Всего же за осеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено более 120 тыс. призывников", - сообщил он.