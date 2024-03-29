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В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.

"В России упрощён порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

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"До сих пор копия контракта являлась обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь получить статус ветерана можно без этой копии, на основании документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой", - говорится в сообщении.

РФ
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