В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.

"В России упрощён порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ Нововведения прежде всего коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооружённые силы, или не смогли оформить их должным образом, отмечается в сообщении.

"До сих пор копия контракта являлась обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь получить статус ветерана можно без этой копии, на основании документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой", - говорится в сообщении.