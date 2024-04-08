В РФ заработали мобильные офисы для выдачи удостоверений ветеранам боевых действий

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ совместно с банком-партнером запустило работу мобильных офисов для оформления и выдачи электронных удостоверений ветерана боевых действий в военных госпиталях, сообщили в ведомстве.

"Специальные мобильные офисы созданы на базе автомобилей для оформления и выдачи электронных удостоверений в удаленных или труднодоступных локациях, в том числе в передовых и тыловых районах проведения СВО, а также в военных госпиталях, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию", - заявили в Минобороны РФ.

"Право на получение электронного удостоверения получили ветераны боевых действий, принимавшие участие не только в СВО, но и других вооруженных конфликтах и операциях. В первую очередь принимаются заявления от военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказал начальник управления Главного управления кадров Минобороны РФ Александр Власенко, чьи слова привели в ведомстве.