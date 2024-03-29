Глава Роспотребнадзора заявила о вероятности пандемии холеры

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, в том числе по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, заявила глава ведомства Анна Попова и отметила предупреждения экспертов о возможности пандемии холеры.

"Сегодня мы выстраиваем нашу работу по профилактике инфекционных болезней с учетом возрастающих эпидемических рисков в мире. Этот тренд, к сожалению, неуклонен. И в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, в том числе по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении", - сказала Попова.

Самыми актуальными эпидемиологическими рисками в мире остаются постоянные вспышки лихорадок особо опасных ви‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌русов - Марбург, Эбола, Лассо, а также лихорадки Денге. Также неблагополучная ситуация отмечается по чуме, добавила она.

"Широкое распространение холеры. Сегодня эксперты говорят уже о пандемическом возможном варианте распространения холеры", - отметила Попова

Кроме того, по ее словам, существуют также риски распространения полиомиелита, возможно появление нового вируса гриппа с пандемическим потенциалом, патогенного для человека, оспы обезьян. Кроме того, есть риски распространения кори и других управляемых инфекций.

В 2023 году Роспотребнадзору "удалось не допустить распространения инфекций, которые у нас были завезены в РФ: лихорадка Денге, холера, малярия, оспа обезьян, лепра, корь и другие инфекции", отметила глава ведомства.