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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки Эбола в РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Риск завоза распространения лихорадки Эбола в РФ из Бурунди, где зарегистрирован случай смерти ребенка от неизвестного заболевания, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно информации службы, в Республике Бурунди зарегистрирован летальный случай заболевания неустановленной этиологии у 9-летней девочки, прибывшей из Демократической Республики Конго (ДРК).

Ребенок был госпитализирован и скончался через несколько часов. В клинике отмечался синдром, похожий на геморрагический. По информации Министерства общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Бурунди в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, проводится лабораторный анализ образцов клинического материала с целью определения этиологии заболевания, в том числе на лихорадку Эбола. В госпитале приняты меры по профилактике опасных болезней.

"Территория Республики Бурунди не эндемична по лихорадке Эбола. Среди государств, граничащих с республикой (ДРК, Руанда, Танзания) случаи заболевания Эбола регистрировали только на территории ДРК, последний случай - в 2023 году. Активных вспышек Эбола в странах мира по состоянию на 07.05.2024 не зарегистрировано", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор Конго Танзания вирус Эбола Бурунди Эбола
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