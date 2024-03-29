Военные РФ заявили о ночном групповом ударе по объектам энергетики и ПВО Украины

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой удар, в том числе "Кинжалами", по украинским объектам энергетики и противовоздушной обороны (ПВО), заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздуш‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что цели удара достигнуты - все объекты поражены.

Вооруженные силы России за сутки сбили в зоне специальной военной операции 175 беспилотников и 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетны‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ми войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожена РЛС системы С-300, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 577 самолётов, 270 вертолётов, 17 658 беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 642 танка и других боевых бронированных машин, 1 256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 343 единицы специальной военной автомобильной техники, говорится в сводке.

По направлениям

Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, улучшили положение по переднему краю на авдеевском и южнодонецком, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии составили: более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, три автомобиля, две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", а также три полевых склада боеприпасов ВСУ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки вой‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери армии Украины составили: более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "PzH 2000", две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й,128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное (ДНР)", - сказали в министерстве.

По данным российских военных, в районе населенного пункта Приютное отражена контратака штурмовой бригады теробороны ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии на данном направлении составили: до 90 военнослужащих, два автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны (ДНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в военном ведомстве.

По их словам, на этом направлении поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная пушка "Гиацинт-С", гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери армии Украины составили: до 70 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.