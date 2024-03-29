На льготные кредиты для создания крупных туристических объектов выделят миллиарды рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подвело итоги отбора заявок на льготное кредитование крупных туробъектов, были отобраны 189 инвестпроектов на сумму порядка 900 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.

"По итогам рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, отобраны 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей. В их числе 167 проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов (МФК), 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений", - говорится в сообщении.

Кредитный портфель проектов по созданию гостиниц и МФК составит более 518 млрд рублей, а общая стоимость - 759 млрд рублей. Подд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ержку получат 110 гостиниц и МФК категории 3-4* с номерным фондом 27 тысяч номеров и 57 проектов категории 5* с номерным фондом 11,1 тысячи номеров.

Объем кредитного портфеля аквапарков, горнолыжных комплексов и круглогодичных парков развлечения превысит 101 млрд рублей, общая стоимость - порядка 138 млрд рублей. Общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. В 2023 году правительство расширило программу льготного кредитования развития инфраструктуры для туризма, помимо отелей в нее вошли круглогодичные парки развлечений, аквапарки и инфраструктура горнолыжных курортов.