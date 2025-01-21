Московский регион и ЮФО названы лидерами по числу заявок на стройку отелей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Московский регион и Южный федеральный округ находятся в лидерах по числу поданных заявок на финансирование туристических проектов, чаще всего в них идет речь о возведении четырех- и пятизвездочных отелей, сообщает пресс-служба Банка "ДОМ.РФ".

"Московский регион и Южный федеральный округ лидируют по количеству поданных заявок на финансирование по льготной программе туристических объектов в рамках нового отбора, объявленного Миниэкономразвития в конце декабря 2024 года. (...) В основном это проекты строительства четырех- и пятизвездочных гостиниц. В Московском регионе более половины заявок приходится на строительство пятизвездочных отелей в загородных природных местах", - говорится в сообщении.

Сейчас на долю этих регионов приходится более 40% всех заявок, суммарный объем финансирования предварительно оценивается в почти 60 млрд рублей примерно в равных пропорциях.

По словам директора подразделения "Туризм" Банка "ДОМ.РФ" Анны Маликовой, цифра еще может увеличиться, так как отбор проектов продолжится до 3 марта. Всего на рассмотрение пока поданы заявки из 23 регионов России, сумма финансирования по ним превышает 100 млрд рублей.

В банке напомнили, что новая волна отбора заявок на льготное кредитование объектов туристической инфраструктуры в рамках постановления правительства №141 стартовала 25 декабря 2024 года. По обновленным условиям программы, минимальное количество номеров в приспособленном для гостиницы ОКН снижено до 15, а площадь - до 500 кв.м (в стандартных объектах обязательные параметры для участия в программе - 120 номеров или 5 тысяч кв.м). Также появилась возможность строительства придорожных отелей. Кроме того, добавлено обязательное требование о наличии номеров для размещения семей с детьми от четырех человек и более в объеме не менее 5% от общего номерного фонда гостиниц (в том числе в составе придорожных) и многофункциональных гостиничных и санаторно-курортных комплексов.