Поиск

Московский регион и ЮФО названы лидерами по числу заявок на стройку отелей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Московский регион и Южный федеральный округ находятся в лидерах по числу поданных заявок на финансирование туристических проектов, чаще всего в них идет речь о возведении четырех- и пятизвездочных отелей, сообщает пресс-служба Банка "ДОМ.РФ".

"Московский регион и Южный федеральный округ лидируют по количеству поданных заявок на финансирование по льготной программе туристических объектов в рамках нового отбора, объявленного Миниэкономразвития в конце декабря 2024 года. (...) В основном это проекты строительства четырех- и пятизвездочных гостиниц. В Московском регионе более половины заявок приходится на строительство пятизвездочных отелей в загородных природных местах", - говорится в сообщении.

Сейчас на долю этих регионов приходится более 40% всех заявок, суммарный объем финансирования предварительно оценивается в почти 60 млрд рублей примерно в равных пропорциях.

По словам директора подразделения "Туризм" Банка "ДОМ.РФ" Анны Маликовой, цифра еще может увеличиться, так как отбор проектов продолжится до 3 марта. Всего на рассмотрение пока поданы заявки из 23 регионов России, сумма финансирования по ним превышает 100 млрд рублей.

В банке напомнили, что новая волна отбора заявок на льготное кредитование объектов туристической инфраструктуры в рамках постановления правительства №141 стартовала 25 декабря 2024 года. По обновленным условиям программы, минимальное количество номеров в приспособленном для гостиницы ОКН снижено до 15, а площадь - до 500 кв.м (в стандартных объектах обязательные параметры для участия в программе - 120 номеров или 5 тысяч кв.м). Также появилась возможность строительства придорожных отелей. Кроме того, добавлено обязательное требование о наличии номеров для размещения семей с детьми от четырех человек и более в объеме не менее 5% от общего номерного фонда гостиниц (в том числе в составе придорожных) и многофункциональных гостиничных и санаторно-курортных комплексов.

ЮФО Миниэкономразвития ДОМ.РФ Московский регион Анна Маликова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль утром во вторник слегка дорожает в паре с юанем

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Китай в ноябре неожиданно снизил импорт газа на фоне подорожания СПГ

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5732 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });