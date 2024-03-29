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Минцифры создаст информационную систему цифровых сервисов АПК России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минцифры создаст для Минсельхоза государственную информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса (ИС ЦС АПК), следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ №588707-8 опубликован в электронной базе данных парламента в пятницу.

Согласно проекту, приступить к созданию системы Минцифры сможет с 1 июня 2024 г., в то время как ранее в законодательстве был оговорен только срок ее внедрения с 1 марта 2026 г.

Авторы законопроекта установление более раннего срока начала разработки объясняют тем, что это позволит в ближайшей перспективе реализовать возможность получения юридическими и физическими лицами государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Закон о создании ИС ЦС АПК был принят Госдумой в мае 2021 г. Оператором системы был определен Минсельхоз или по его решению подведомственное ему федеральное государственн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ое учреждение. Предполагалось, что система будет информировать юридических и физических лиц о возможных мерах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, в том числе с учетом специфики предоставления таких мер регионами; формировать и рассматривать в электронной форме заявки на предоставление мер господдержки. Через систему также планировалось собирать отчетность, контролировать доведение до получателя мер государственной поддержки.

Предполагалось, что система начнет работать с 1 января 2025 г., потом срок был перенесен на 1 марта 2026 г. Внесенный депутатами законопроект не переносит срок начала работы системы, с 1 марта 2026 г., он только уточняет, что с 1 июня 2024 г. Минсвязи сможет приступить к ее созданию.

До начала эксплуатации ИС ЦС АПК мероприятия, реализуемые с использованием указанной системы, не осуществляются, уточняется в законопроекте.

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