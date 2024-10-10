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Минсельхоз в 2026 году переведет все меры господдержки в электронную систему

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает на то, что все меры господдержки отрасли будут переведены в единую электронную систему в 2026 году.

"В 2026 году мы ожидаем получить единую систему мер поддержки, в которой будет удобно работать и пользоваться ею", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийской выставки "Золотая осень-2024".

Она назвала сельское хозяйство одной из самых поддерживаемых отраслей в стране.

"Очень много мер поддержки у нас. Это бывает неудобно, потому что разные системы, иногда это все еще происходит на бумажных носителях и, конечно, это неудобно, - сказала она. - Поэтому здесь наша задача именно как представителей государства, представителей правительства сделать это все - сервисы и услуги, все, что связано с сельхозпроизводителями и переработчиками - в электронном виде. Мы к этому идем".

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства.

Закон закрепляет за Минцифры полномочия по созданию информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства. Оператором этой системы является Минсельхоз. Она позволит оказывать господдержку в этой сфере в электронном виде, сократить время на документооборот при ее получении и повысить информированность о ее предоставлении.

Минсельхоз Минцифры Оксана Лут Владимир Путин
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