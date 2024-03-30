Пункт пропуска между Казахстаном и Челябинской областью закрыт из-за паводка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пропуск граждан и транспорта через автомобильный пункт пропуска Желкуар в Костанайской области Казахстана ограничен из-за паводка, сообщает в субботу пограничное управление ФСБ России по Челябинской области.

Как отмечается, "мера направлена на обеспечение безопасности граждан, следующих через госу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дарственную границу".

Желкуар распложен напротив пункта пропуска Мариинский Брединского района Челябинской области.

Уточняется, что казахские пункты пропуска, находящиеся напротив челябинских пунктов пропуска Бугристое и Николаевка, работают в штатном режиме.