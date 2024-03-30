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Пункт пропуска между Казахстаном и Челябинской областью закрыт из-за паводка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пропуск граждан и транспорта через автомобильный пункт пропуска Желкуар в Костанайской области Казахстана ограничен из-за паводка, сообщает в субботу пограничное управление ФСБ России по Челябинской области.

Как отмечается, "мера направлена на обеспечение безопасности граждан, следующих через госу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дарственную границу".

Желкуар распложен напротив пункта пропуска Мариинский Брединского района Челябинской области.

Уточняется, что казахские пункты пропуска, находящиеся напротив челябинских пунктов пропуска Бугристое и Николаевка, работают в штатном режиме.

Казахстан Желкуар Челябинская область ФСБ РФ
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