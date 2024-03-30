Пункт пропуска между Казахстаном и Челябинской областью закрыт из-за паводка
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пропуск граждан и транспорта через автомобильный пункт пропуска Желкуар в Костанайской области Казахстана ограничен из-за паводка, сообщает в субботу пограничное управление ФСБ России по Челябинской области.
Как отмечается, "мера направлена на обеспечение безопасности граждан, следующих через государственную границу".
Желкуар распложен напротив пункта пропуска Мариинский Брединского района Челябинской области.
Уточняется, что казахские пункты пропуска, находящиеся напротив челябинских пунктов пропуска Бугристое и Николаевка, работают в штатном режиме.