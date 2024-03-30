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Погранслужба Казахстана сообщила о скоплении машин на границе с РФ из-за паводка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана предупредил о возможных ограничениях на дорогах в направлении российской границы из-за сложной паводковой ситуации, пограничная служба сообщила об автомобильных пробках.

"Пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с уч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​етом складывающейся ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ, распространенном в субботу.

В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения.

Ранее пограничное управление ФСБ России по Челябинской области сообщило, что пропуск граждан и транспорта через автомобильный пункт пропуска Желкуар в Костанайской области Казахстана ограничен из-за паводка.

Казахстан
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