Движение транспорта по 34 мостам в Оренбургской области ограничено из-за паводка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В 25 муниципальных образованиях Оренбургской области действует режим повышенной готовности из-за паводка, ограничено движение по 34 мостам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На 28 автодорогах наблюдаются переливы, три населенных пункта подтоплено", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина.

По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 апреля на территории Оренбургской области установятся положительные температуры воздуха, что значительно повлияет на активность таяния снега. Также местами по области сохранятся умеренные осадки в виде дождя.

Отмечается, что все запланированные превентивные мероприятия на водохранилищах области выполнены в полном объеме, во всех водохранилищах есть достаточный свободный объем для приема воды. Организован круглосуточный мониторинг ситуации, величина сброса воды будет изменяться по ситуации.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Ранее паводковая обстановка резко ухудшилась в Оренбуржье из-за сильных дождей, начались подтопления частных и многоквартирных домов. Сообщалось, что подъем воды в реке Орь угрожает оренбургскому поселку Крыловка в Орске и жителям предлагают покинуть свои дома. В поселке Берды, где в зону подтопления попали садовые товарищества, расположенные в низине, началась откачка воды.

Глава Оренбурга Сергей Салмин накануне в своем телеграм-канале сообщил, что встречался с жителями СНТ "Садовод" и "Энергостроитель", расположенных в поселке Берды областного центра. "Вода не прибывает, но на склонах оврагов еще достаточно снега, ситуация может измениться. Сейчас на место уже доставлены помпы и насосы. Работа по откачке воды началась. Воду сливают на проезжую часть, она уходит в овраг по другую сторону дороги. Когда уровень воды на территории опустится, специалисты начнут откачивать воду из домов", - написал Салмин.

Также глава Оренбурга сообщил, что власти продолжают следить за ситуацией и в Краснохолме. Река Черная вышла из берегов, подтоплены три улицы. Пока угрозы подтопления жилых домов нет. В селе готов пункт временного размещения для граждан.