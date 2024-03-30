Режим ЧС введен в связи с паводком в Алтайском крае

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в субботу в Алтайском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки в регионе, сообщает пресс-центр краевого правительства.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, оперативные группы в настоящее время работают в Рубцовске, Михайловском и Шипуновском районах. В районе села Тугозвоново Шипуновского района планируется проведение взрывных работ на реке Чарыш, чтобы убрать заторные явления. Развернуто два пункта временного размещения, в них нах‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​одится почти 70 человек, в том числе 22 ребенка. В готовности еще семь пунктов.

Всего талыми водами подтоплено 634 приусадебных участка, 87 домов, в которых проживают 143 человека, в том числе 32 ребенка, в девяти населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях. В результате переливов талых вод перекрыты восемь участков автодорог.

Для предотвращения последствий паводка задействовано 234 человека и 92 единицы техники, в том числе 80 человек и 21 единица техники от МЧС России.