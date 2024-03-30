Российские военные сообщили о продвижении российских войск на авдеевском направлении

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия продвигается в глубину обороны украинских войск на авдеевском направлении и занимает более выгодные рубежи, улучшила положение на ряде других участков.

По данным министерства, за неделю на авдеевском направлении авиация, артиллерия и‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ тяжелые огнеметные системы нанесли удары по восьми бригадам ВСУ. Отражены 64 украинские контратаки.

"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и Panzerhaubitze 2000, боевая машина РСЗО "Град".

Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении в течение недели взят под контроль населенный пункт Красное в Донецкой народной республике, улучшено тактическое положение по переднему краю.

По словам российских военных, на том направлении нанесены удары по подразделениям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в Луганской народной республике и ДНР.

"Отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой народной республики. Противник потерял более 2360 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 - зарубежного производства", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По информации министерства, на южнодонецком направлении за неделю российская армия улучшила тактическое положение по переднему краю и нанесла удары по подразделениям семи бригад ВСУ и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Нацгвардии Украины в Запорожской области и ДНР.

На южнодонецком направлении отражены пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное в ДНР и Приютное в Запорожской области, говорится в сообщении.

"Потери противника составили более 860 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, в том числе: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании", - заявило Минобороны РФ.

По его данным, на купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в Харьковской области и ЛНР.

"Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что за неделю на купянском направлении уничтожено 19 орудий полевой артиллерии ВСУ, в том числе гаубицы М777 и М198, а также самоходная артиллерийская установка Caesar.

"На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области", - заявило Минобороны РФ.

По его информации, за неделю на херсонском направлении ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии.