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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:53

Российские военные сообщили о продвижении российских войск на авдеевском направлении

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия продвигается в глубину обороны украинских войск на авдеевском направлении и занимает более выгодные рубежи, улучшила положение на ряде других участков.

По данным министерства, за неделю на авдеевском направлении авиация, артиллерия и‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ тяжелые огнеметные системы нанесли удары по восьми бригадам ВСУ. Отражены 64 украинские контратаки.

"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и Panzerhaubitze 2000, боевая машина РСЗО "Град".

Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении в течение недели взят под контроль населенный пункт Красное в Донецкой народной республике, улучшено тактическое положение по переднему краю.

По словам российских военных, на том направлении нанесены удары по подразделениям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в Луганской народной республике и ДНР.

"Отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой народной республики. Противник потерял более 2360 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 - зарубежного производства", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По информации министерства, на южнодонецком направлении за неделю российская армия улучшила тактическое положение по переднему краю и нанесла удары по подразделениям семи бригад ВСУ и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Нацгвардии Украины в Запорожской области и ДНР.

На южнодонецком направлении отражены пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное в ДНР и Приютное в Запорожской области, говорится в сообщении.

"Потери противника составили более 860 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, в том числе: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании", - заявило Минобороны РФ.

По его данным, на купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в Харьковской области и ЛНР.

"Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что за неделю на купянском направлении уничтожено 19 орудий полевой артиллерии ВСУ, в том числе гаубицы М777 и М198, а также самоходная артиллерийская установка Caesar.

"На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области", - заявило Минобороны РФ.

По его информации, за неделю на херсонском направлении ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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