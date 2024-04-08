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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Минобороны РФ испытывает нового робота-сапера в зоне СВО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об испытании нового роботизированного комплекса разминирования "Сталкер" на авдеевском направлении.

"Военнослужащие международного противоминного центра вооруженных сил РФ провели боевые испытания роботизированного комплекса разминирования "Сталкер" в ходе зачистки района от взрывоопасных предметов и мин на авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, комплекс представляет собой гусеничную машину весом около 30 т с установленным на ней байковым тралом, позволяющим проделывать проход в минных полях с установленными на глубине до 30 см противопехотными и противотанковыми минами. Управляет машиной оператор дистанционно, с помощью пульта, находясь на удалении до 1 км.

"Апробацию в боевых условиях проходят и другие новинки, такие как робототехнический комплекс разминирования "Скорпион", спецавтомобиль "Патруль-ИВ", а также используемый для защиты военнослужащих от осколков мин и снарядов специальный баллистический защитный костюм "БЗК", - отмечает Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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