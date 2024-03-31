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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение больше‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌грузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 02.00 по Москве 31 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога МЧС Владикавказ
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