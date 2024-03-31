Военно-грузинскую дорогу открыли для грузовиков

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей разрешено по Военно-Грузинской дороге обои‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​х направлениях с 9:45, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

Ранее сообщалось, что приостановлено движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были введены с 02:00 31 марта из-за ухудшения погоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.