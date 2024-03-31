ОАК возобновила летные испытания Ил-114-300

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") возобновила программу летных испытаний пассажирского самолета Ил-114-300, сообщила пресс-служба "Ростеха".

Как‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ уточняется, второй опытный лайнер этого типа совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "ОАК" - ЛАЗ им. П.А. Воронина. Он продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м на скоростях до 230 км/час.

В ходе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями "Ростеха". Командир экипажа сообщил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полета выполнена полностью. До начала полетов самолет прошел цикл наземных испытаний: были выполнены цеховые и аэродромные отработки.

"Возобновление программы летных испытаний - важный этап на пути создания нового самолета для региональных перевозок (...) Самолет создается для эксплуатации, в том числе, в сложных климатических условиях. Мы должны будем подтвердить надежность и работоспособность всех систем, в том числе в суровом климате", - сказал управляющий директор ПАО "Ил" (разработчик Ил-114-300, входит в ОАК) Даниил Бренерман, которого цитирует пресс-служба.

Первый полет в рамках программы испытаний Ил-114-300 совершил в декабре 2020 года. В августе 2021 года испытания были приостановлены в связи с катастрофой опытного экземпляра военно-транспортного Ил-112В: он оснащается теми же двигателями ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов".

"Самолет Ил-114-300 оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который прошел комплекс доработок, - сообщили в "Ростехе". - Также установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, которая обеспечит автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на малооборудованных аэродромах".

Ил-114-300 - перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 мест, призванный заменить советский Ан-24 на местных авиалиниях.

Первым получателем Ил-114-300 должна стать "Государственная транспортная лизинговая компания", которая заключила твердый контракт с ПАО "Ил" на поставку трех таких лайнеров в 2020 году. По контракту начало поставок намечалось в 2023 году, впоследствии ГТЛК планировала передать их в лизинг "Вологодскому авиационному предприятию".

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, поставки первых двух Ил-114-300 должны были состояться в 2024 году. Однако ОАК ранее сообщила о сдвиге поставок на 2026 год.