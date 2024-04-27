Чистый убыток ОАК по МСФО в 2023 году вырос на 47%, до 34,8 млрд руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) завершило 2023 год с чистым убытком по МСФО в 34,8 млрд руб., что на 47% больше убытка за 2022 год, свидетельствует отчетность группы.

Выручка выросла на 32%, до 476,5 млрд руб. В частности, выручка от строительства и продажи воздушных судов составила 245,2 млрд руб. (годом ранее - 161,3 млрд руб.), от их модернизации и ремонта - 94,8 млрд руб. (годом ранее - 79,3 млрд руб.), от НИОКР - 67,2 млрд руб. (годом ранее - 66,3 млрд руб.), от оказания услуг авиаперевозки - 45,8 млрд руб. (годом ранее - 31,8 млрд руб.).

Себестоимость продаж повысилась на 28%, до 436,2 млрд руб.

Валовая прибыль ОАК, таким образом, составила 40,2 млрд руб. против 20,3 млрд руб. за предыдущий год. Существенное давление на финансовый результат группы, согласно отчету, оказали управленческие и коммерческие расходы (38,4 млрд и 19 млрд руб. соответственно), а также начисление резервов под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности (6,6 млрд руб.).

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода составили 848,1 млрд руб. против 629,1 млрд руб. на конец 2022 года, относящиеся к ним кредиты и займы - 532,1 млрд против 457,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 921,6 млрд против 965,2 млрд руб., займы и кредиты - 222,2 млрд против 402 млрд руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".