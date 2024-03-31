Разработчик сообщил о планах запустить следующий спутник "Ресурс-П" в этом году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Запуск космического аппарата "Ресурс-П" №5 запланирован на 2024 год, сообщил в воскресенье первый заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.

"Кроме аппарата "Ресурс-П" №4 в этом году мы готовим к запуску аппарат "Ресурс-П" №5. На основании этих аппаратов будут создаваться новые аппараты, например, "Ресурс-ПМ" и аппараты других серий", - сказал он в ходе трансляции запуска космического аппарата "Ресурс-П" №4, которую вел "Роскосмос".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" №4 состоялся в воскресен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ье в 12:36 по московскому времени с космодрома Байконур.

Разработчиком космических аппаратов "Ресурс-П" является РКЦ "Прогресс".

Первый спутник "Ресурс-П" был запущен 25 июня 2013 года (выведен из эксплуатации 30 декабря 2021 года), "Ресурс-П" №2 - 26 декабря 2014 года (выведен из эксплуатации 10 октября 2018 года), "Ресурс-П" №3 - 13 марта 2016 года.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.