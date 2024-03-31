Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Разработчик сообщил о планах запустить следующий спутник "Ресурс-П" в этом году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Запуск космического аппарата "Ресурс-П" №5 запланирован на 2024 год, сообщил в воскресенье первый заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.

"Кроме аппарата "Ресурс-П" №4 в этом году мы готовим к запуску аппарат "Ресурс-П" №5. На основании этих аппаратов будут создаваться новые аппараты, например, "Ресурс-ПМ" и аппараты других серий", - сказал он в ходе трансляции запуска космического аппарата "Ресурс-П" №4, которую вел "Роскосмос".

В РоссииРакета со спутником "Ресурс-П" стартовала с БайконураЧитать подробнее

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" №4 состоялся в воскресен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ье в 12:36 по московскому времени с космодрома Байконур.

Разработчиком космических аппаратов "Ресурс-П" является РКЦ "Прогресс".

Первый спутник "Ресурс-П" был запущен 25 июня 2013 года (выведен из эксплуатации 30 декабря 2021 года), "Ресурс-П" №2 - 26 декабря 2014 года (выведен из эксплуатации 10 октября 2018 года), "Ресурс-П" №3 - 13 марта 2016 года.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

РКЦ "Прогресс" Ресурс-П Равиль Ахметов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета со спутником "Ресурс-П" стартовала с Байконура

В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО

МЧС РФ сообщило об активной фазе половодья в 22 регионах

МЧС РФ сообщило об активной фазе половодья в 22 регионах

В Дагестане задержаны трое преступников, планировавшие теракты

Арктический шельф: большой потенциал и хрупкий баланс

Арктический шельф: большой потенциал и хрупкий баланс

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Число подтопленных паводком домов растет на Алтае

Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Что произошло за день: суббота, 30 марта

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил об опознании 134 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });