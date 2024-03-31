Женщина получила осколочные ранения при обстреле курского поселка Тёткино

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины в воскресенье вечером, ранена женщина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​медицинская помощь оказывается", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела произошло возгорание на территории предприятия, расположенного в поселке. Спасатели оперативно потушили возгорание.

"Также повреждено пять многоквартирных домов", - добавил Старовойт.