Жители курского Теткино покидают поселок из-за обстрелов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о выезде населения с территории поселка Теткино Глушковского района из-за оперативной обстановки.

"(ВСУ обстреливают - ИФ) наши приграничные районы практически каждый день. Наиболее сложная обстановка сейчас в поселке Теткино Глушковского района. Две трети населения поселка уже выехали и разместились самостоятельно у своих родственников или в пунктах временного размещения, которые у нас организованы", - сказал Старовойт в ходе заседания правительства региона в понедельник.

Он отметил, что данная работа будет продолжена и все желающие могут обратиться в районную администрацию, где жителям окажут круглосуточную всестороннюю помощь.

Поселок Теткино в последнее время подвергается почти ежедневным атакам с украинской стороны.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.