В России начался весенний призыв в армию

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Весенняя призывная кампания начинается в России в понедельник, 1 апреля, на срочную службу (1 год), согласно указу президента РФ, призовут 150 тыс. новобранцев.

Призывников не направят в новые регионы РФ и зону специальной военной операции на Украине, заявил Генштаб.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации", - сказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сообщил он.

По словам Цимлянского, начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 15 апреля.

"Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев", - сказал он.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.

1 января также вступил в силу указ президента РФ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.

По официальным данным, в ходе осеннего призыва на срочную службу в армию направили 130 тыс. новобранцев.

В рамках весенней кампании в прошлом году на срочную службу призвали 147 тыс. человек.

"Хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"Призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт", - отметил Бурдинский.