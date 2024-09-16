Трудоустроившимся в ОПК выпускникам колледжей предложили давать отсрочку от призыва на год

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об отсрочке на год для выпускников учреждений среднего профобразования (СПО), трудоустраивающихся на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) или поступивших в вуз по целевым направлениям.

Законопроект № 718700-8 в палату внес председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"В целях сохранения персонала и привлечения молодых специалистов в организации ОПК предлагается предоставить возможность отсрочки от призыва на военную службу для выпускников учреждений СПО на период целевого обучения в вузах и на 1 год для трудоустраивающихся на полный рабочий день на предприятия оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК)", - говорится в документе.

В нём отмечается, что "в настоящее время организации ОПК, у которых увеличились объемы гособоронзаказа, испытывают кадровый дефицит и готовы принимать на работу молодых специалистов, обучать их востребованным рабочим специальностям в целях сохранения наращивания объемов производства, в том числе и в рамках целевого обучения в вузах".

При этом значительная часть подготовленных специалистов-выпускников учреждений СПО сразу отправляются на службу, говорится в пояснительной записке. А "годовая отсрочка позволит сохранить кадры в трудовом коллективе, обеспечив их возврат после срочной службы", отмечается в документе.